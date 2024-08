Isola del Liri, da Parigi il ricordo della seminatrice Rosalina Pesce

di Claudia Bevilacqua

Esattamente un anno fa presentai alla Commissione Cultura del Grand Palais delle esposizioni di Parigi un progetto sulle nostre modelle della Belle époque. Donne che hanno segnato un’epoca e per sempre la storia dell’arte mondiale. Fu accettata, senza batter ciglio, in primis la rappresentazione della seminatrice, “la Semeuse”, Rosalina Pesce di Gallinaro. La donna, per intenderci, più celebre di Francia, ancora coniata sulle monetine in circolazione in tutt’Europa. Quell’opera, realizzata proprio in Ciociaria, ha fatto il giro degli ambienti più prestigiosi di Francia. Ora torna in Italia, e con la stessa emozione ho accolto l’invito rivoltomi dalla Provincia di Frosinone di esporla in uno dei luoghi simbolicamente più rappresentativi del nostro territorio: la cascata di Isola del Liri. Tra le pochissime città sulla terra bagnate da una cascata in pieno centro. Avverrà nell’ambito del format “Provincia Creativa”, questa sera alle 21,30 e sarà accompagnata dalle note di altri straordinari talenti, anche loro rigorosamente “made in Ciociaria”: Carla Arciero, Soprano Giacomo, Cellucci e Cesidio Iacobone. Chi vuole è invitato e il viaggio continua.