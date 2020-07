“Hanno avuto inizio i lavori finalizzati al nuovo arredo urbano su Corso Roma – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Nel giro di qualche giorno, e presumibilmente nell’arco di una settimana, saranno fruibili e migliorate le aree antitanti le attività commerciali permettendo così di avere spazi adeguati di suolo pubblico necessari per garantire il giusto distanziamento, in considerazione delle normative di contrasto al Covid19. Con questa nuova immagine del centro cittadino, si garantiranno sempre i marciapiedi liberi per il passaggio dei pedoni in piena tranquillità. Chiediamo comprensione per i disagi provocati, per un intervento importante finalizzato ad offrire una nuova immagine del nostro Corso centrale, nel pieno rispetto del Codice della Strada e della sicurezza di tutti gli utenti. Un intervento che, al termine dei lavori, renderà ancora più bella e accogliente, la nostra città”.

Redazione Isola del Liri