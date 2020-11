Questa mattina 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il sindaco della città di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, accompagnato dal comandante di Polizia Municipale Bruno Di Palma e da una rappresentanza dei locali volontari di Protezione Civile, ha depositato una corona di alloro al Monumento dei Caduti. Una cerimonia sobria e ristretta ma dall’alto valore simbolico. “Siamo tutti alle prese con un nemico ostico – ha detto il sindaco – che ci ha costretti ad allontanarci. Eppure non ci ha diviso, ma ci ha unito. L’impegno, la capacità di coniugare valore e coraggio con altruismo, generosità ed empatia nei riguardi del tessuto sociale locale è peculiarità che caratterizza i nostri militari è, come ha detto il presidente della repubblica Mattarella, patrimonio della nostra storia. Il mio pensiero particolare va agli operatori sanitari che antepongono la salute dell’altro alla loro. Sono vicino a tutti quei cittadini, a tutte le famiglie che stanno combattendo questa difficile battaglia – ha aggiunto il sindaco Quadrini -; a coloro che purtroppo sono stati segnati, e tutt’ora vengono segnati, nel modo peggiore da questa pandemia come la perdita di una persona cara. È davvero una prova durissima per le nostre comunità. Il dolore da coronavirus è un dolore collettivo. Tutti siamo coinvolti nel lutto. Lo supereremo insieme. Uscirne sarà dura per tutti ma sono sicuro che insieme ce la faremo”.

Redazione Isola del Liri