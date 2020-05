Sul sito istituzionale è stata predisposta un’apposita area in cui trovare la modulistica del settore Servizi Sociali. Questa esigenza nasce per agevolare coloro che abbiano necessità di inoltrare richieste specifiche del settore sociale, rinnovi e quant’altro, senza recarsi personalmente presso gli uffici; si potrà quindi utilizzare l’indirizzo dedicato: bonussociali@comune.isoladelliri.fr.it, oltre alla consueta PEC protocolloisoladelliri@pec.it.

“Dall’inizio di questa emergenza sanitaria la nostra amministrazione ha immediatamente attivato tutti i canali di comunicazione tra cittadini ed Ente, al fine di evitare qualunque uscita superflua che riguardasse pratiche comunali, affermano il sindaco Massimiliano Quadrini ed il consigliere delegato ai Servizi Sociali Stefano D’Amore. Anche in questa “fase 2”, è opportuno mantenere alta l’attenzione e proprio per evitare spostamenti abbiamo ritenuto utile predisporre una mail dedicata alle varie richieste prettamente “sociali”. Sappiamo che la tecnologia ci è di aiuto e vogliamo utilizzarla anche per sostenere chi deve presentare modulistica che spazia dai bonus acqua, luce e gas, agli assegni di maternità ed altro ancora, che verrà opportunamente caricato sul sito. Invitiamo tutti, concludono il sindaco Quadrini ed il consigliere D’Amore, ad utilizzare la mail sopraindicata per inoltrare le varie richieste al nostro Ente, fermo restando la consueta disponibilità dei nostri uffici alla risoluzione delle vostre richieste anche telefonicamente”.

Redazione Isola del Liri