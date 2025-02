Isola del Liri, città dell’amore ecco il tour degli innamorati

“Isola del Liri città dell’amore. Anche quest’anno, nella settimana di S. Valentino, tante le iniziative messe in campo per celebrare il periodo più romantico dell’anno. La galleria “E.Pisani” si colora di rosso, con allestimenti a tema per la rassegna “Una Cascata d’Amore, San Valentino in mostra” e sarà aperta ai visitatori per tutta la settimana. L’iniziativa patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco cittadina è stata organizzata da StayIsola. Il romantico percorso in galleria, con il suo suggestivo affaccio sulla Cascata grande, prevede l’esposizione di oggetti dedicati all’amore e alla coppia. Al via anche la IV edizione del contest fotografico San Valentino – Isola del Liri città dell’amore. Di seguito il regolamento per partecipare: scatta un selfie di coppia con la cascata dalla postazione prescelta; pubblica la foto su Facebook con l’hashtag #comunediisoladelliri e #prolocoisoladelliri. La foto di coppia che riceverà più like vincerà un soggiorno (pernotto + colazione) a Isola del Liri. La pubblicazione sarà valida a partire da venerdì 14 febbraio alle 8 fino a domenica 16 febbraio alle 20. Il sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore alla Cultura Stefano Vitale invitano tutti a partecipare”. Lo comunica l’amministrazione di Isola del Liri.

Redazione Isola del Liri