Isola del Liri, chiuso noto locale trovata droga nel ripostiglio

Il Questore della Provincia di Frosinone, dopo accurata istruttoria redatta dal personale della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Questura, su impulso dei militari dell’Arma dei Carabinieri, ha disposto la sospensione della licenza per giorni 15 di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande sita a Isola del Liri.

Nel corso dei controlli è stata appurata la presenza di numerosi avventori gravati da precedenti di polizia specialmente in materia di stupefacenti ed è stato anche rinvenuto, all’interno del ripostiglio situato di fianco ai servizi igienici e accessibile a chiunque, ben occultati fra le varie attrezzature, un coltello da cucina con lama ricoperta da residui di sostanza stupefacente risultata essere del tipo hashish, un bilancino di precisione, una scatola contenente residui di sostanza stupefacente del tipo cocaina e due ritagli di cellophane con residui di hashish.

Altresì sono state accertate e contestate al titolare violazioni amministrative per inosservanza delle ordinanze comunali inerenti l’orario di chiusura dei locali. La finalità perseguita dall’art. 100 TULPS non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente alla obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente.

Redazione Digital