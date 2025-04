Isola del Liri, Cascata nel centro storico bellezza unica in Europa

“Ho sottoscritto la mozione presentata in consiglio dai colleghi del M5S inerente un’area di straordinaria importanza per il Comune di Isola del Liri e per l’intera Regione Lazio: la cascata rappresenta un unicum paesaggistico e culturale nel cuore dell’Europa – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Siamo davanti a una rarità non solo per la città ma per tutto il panorama europeo: una cascata all’interno del centro urbano, circondata da un patrimonio storico-industriale che va assolutamente salvaguardato e valorizzato. Ringrazio l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore Stefano Vitale, e il comitato cittadino, oggi presente in Aula, che si sono fatti promotori di questa importante iniziativa”. La mozione nasce da una delibera comunale e ha trovato pieno sostegno tra le forze politiche, trasformandosi in un atto condiviso grazie all’impegno del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle. “È un ottimo esempio – ha aggiunto – di sinergia tra cittadini, istituzioni locali e forze politiche regionali”. La Consigliera ha inoltre evidenziato l’opportunità, sulla base delle valutazioni dell’assessore regionale Righini, di avviare un processo per l’istituzione di un nuovo parco naturale tra il lago di Posta Fibreno e il lago di Canterno, comprendente anche l’area Naturale di Isola Liri. “Ci troviamo di fronte a un territorio ricchissimo – ha concluso – non solo dal punto di vista ambientale, ma anche culturale e storico. L’ipotesi di inserire l’area del monumento naturale all’interno di un nuovo parco regionale rappresenterebbe un ulteriore passo in avanti nella tutela e nella valorizzazione del nostro patrimonio. Siamo pronti a lavorare con l’assessorato competente per costruire questo percorso insieme”.

Redazione Digital