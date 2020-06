Da questa mattina sono iniziati i lavori lungo corso Roma per predisporre la segnaletica relativa al nuovo senso unico di marcia. Come anticipato alcune settimane fa, l’Amministrazione Cittadina ha ultimato tutte le procedure per rendere fruibile il centro storico in una nuova modalità, anche in virtù delle indicazioni emanate dai decreti governativi in materia di Covid19.

Da lunedì 22 giugno infatti, si partirà con il senso unico di marcia, che partirà da Via Verdi fino all’intersezione con Via Trito-Via Roma, permettendo così di parcheggiare su ambo i lati della strada in quanto le vetture transiteranno nella parte centrale della carreggiata. Questo nuovo sistema, nella sua modalità sperimentale, consentirà alle attività commerciali in prossimità del corso, di disporre di maggiore spazio per i clienti.

Soddisfazione del Sindaco Massimiliano Quadrini: “Come annunciato un mese fa, ora andiamo a concretizzre, in via sperimentale ,un nuovo modo di vivere il nostro centro storico. Abbiamo voluto seguire l’interesse delle numerose attività commerciali presenti, tutelando la loro stabilità economica messa a dura prova durante il lockdown, al contempo abbiamo voluto garantire ai cittadini la possibilità di fruire delle aree pubbliche, in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative in materia di contenimento Covid19, mantenendo così liberi i marciapiedi”.

Redazione Isola del Liri