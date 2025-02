Isola del Liri, Banca dei Capelli a sostegno delle pazienti oncologiche

“L’amministrazione comunale di Isola Del Liri aderisce all’iniziativa “La Banca dei capelli” per donare trecce con cui la Asl di Frosinone realizzerà parrucche oncologiche. Il Comune organizza l’evento “Love is in the hair” per il giorno 23 febbraio alle 16.30 presso il Teatro Stabile “C. Costantini”. Si tratta di un’iniziativa organizzata con la collaborazione dell’associazione “La cascata dei colori” e con il prezioso contributo dei tanti parrucchieri che hanno aderito con entusiasmo donando numerose trecce. “La perdita dei capelli è una delle conseguenze più evidenti della chemioterapia e spesso viene vissuta dalle donne come una perdita dell’identità. Grazie alle parrucche per pazienti oncologiche, realizzate con capelli rigorosamente donati, si prova a restituire a queste persone maggior forza e sicurezza per affrontare il difficile momento senza l’etichetta della malattia”, ha affermato la consigliera delegata alle Pari Opportunità Raffaella Santonico che ha promosso l’iniziativa che vedrà la partecipazione di autorevoli relatori. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimiliano Quadrini e della consigliera Santonico, sono previsti l’intervento della psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Eleonora Paesani e alcune testimonianze di “donne guerriere” che hanno affrontato la malattia. Quindi alcuni tagli dimostrativi, un breve momento dedicato alla bellezza, la consegna delle trecce e degli attestati ai parrucchieri in segno di riconoscimento. Quindi i saluti finali”.

Redazione Digital