Isola del Liri, bagno di folla 20 anni di attività “Luppolo e Farina” di Simone Taglienti. Familiari, clienti, amici, turisti, numerosi hanno partecipato ai festeggiamenti. Qualità e professionalità in via Po, 6 Isola del Liri (FR). Per info e prenotazioni contattare il numero 3516375422.

“Il cuore ci scoppia di gioia. Siamo ancora increduli per la magia vissuta mercoledì scorso, nella serata dedicata ai nostri 20 anni di attività. Ci avete riempito di sorrisi, abbracci ed emozioni così forti che ci resteranno dentro per sempre. Questo traguardo lo abbiamo raggiunto insieme a voi, ed è proprio questo che lo rende indimenticabile. Grazie per aver fatto parte della nostra storia e per continuare a scriverla con noi”. Lo comunica lo staff di Luppolo e Farina.