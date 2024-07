Isola del Liri, assistenza gratuita ecco lo sportello ascolto psico-sociale

“Uno spazio in cui la persona non è lasciata sola col proprio disagio – hanno affermato il sindaco Quadrini e il consigliere D’Amore – È lo Sportello di ascolto Psico-Sociale di cui, a partire da lunedì 8 luglio, sarà possibile usufruire, in maniera totalmente gratuita, ad Isola Del Liri. Si tratta di un servizio di assistenza psicologica, per chiunque ne abbia bisogno, per far fronte a momenti difficili o semplicemente per ascoltare e sostenere chi ne abbia necessità. Nello sportello d’ascolto è possibile trovare un interlocutore in grado di ascoltare e sostenere quanti vi si rivolgono. Uno strumento di prevenzione primaria per aiutare le persone a riconoscere i propri bisogni affinché sia possibile un intervento preventivo, in un’ottica di promozione del benessere e dove le persone che vivono anche un momentaneo disagio psicologico, possano trovare una prima risposta ai propri interrogativi e una prima forma d’aiuto. Un ringraziamento da parte nostra – concludono Quadrini e D’Amore – va al direttore di Aipes Maurizio Ottaviani. Lo sportello sarà attivo presso l’Ufficio dei Servizi Sociali in Via Mascagni ed occorre prenotare l’appuntamento contattando l’ufficio ai seguenti numeri 0776.8008364 – 0776.8008358”.

Redazione Isola del Liri