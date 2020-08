Il Comune di Isola del Liri ha sottoscritto una convenzione con la rete di imprese StayIsola in virtù della quale da domani, sabato 8 agosto 2020, verrà garantita l’apertura quotidiana della Galleria Pisani, di fronte la cascata grande. StayIsola organizzerà anche un calendario per delle visite guidate. La convenzione sottoscritta con il Comune rientra in un progetto di più ampio respiro, teso alla valorizzazione della città di Isola del Liri.

La rete d’imprese guidata dal presidente Bruno Macciocchi infatti, ha da tempi iniziato a realizzare opere di attrazione turistica nel centro cittadino, e altre sono già in cantiere. Fra queste, c’è il progetto “paviment art” che prevede la creazione di una pavimentazione di circa 47 metri quadri lungo il marciapiede del ponte della cascata. Collegato al progetto c’è l’indizione di un concorso fotografico a premi “Scatta la cascata”. Inoltre, verrà appositamente realizzata una serie di segnali turistici, in grado di orientare i visitatori. Verrà realizzato un murales, in zona SS. Triade, che replicherà l’assetto urbanistico dell’Isola. Inoltre verrà installata una panchina gigante nei pressi del parco fluviale. Si tratta di un esemplare che richiama le panchine giganti ideate dal designer statunitense Chris Bangle e che sono diventate un vero e proprio fenomeno turistico in molte città del mondo. Qui i turisti potranno sostare e scattare speciali foto.

“Stiamo proseguendo con un progetto innovativo – ha detto il sindaco Massimiliano Quadrini – ed è grazie alla sinergia con la rete di imprese StayIsola che abbiamo iniziati un importante percorso lungo la nuova vocazione turistica di Isola del Liri. L’Amministrazione ha su questo una visione ben chiara, tanto da essere un tassello di fondamentale importanza per la nostra azione di governo, che passa anche attraverso la valorizzazione delle attrattive turistiche del nostro paese. Una nuova viabilità, le zone pedonali, la realizzazione di nuovi parcheggi nelle vicinanze o appena fuori il centro. Si tratta di un riassetto anche urbanistico e del decoro di tutto il centro cittadino. Il percorso è appena iniziato e ci sarà tanto su cui lavorare, sempre con il dialogo e l’ascolto di tutti i soggetti interessati. Ringrazio i cittadini di Isola del Liri, la rete d’imprese StayIsola e il suo presidente Bruno Macciocchi per il supporto e la vicinanza”.

