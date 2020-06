“Siamo lieti di annunciare l’apertura a Isola del Liri di una sede della Agenzia di Formazione Frosinone. Si tratta di una struttura che garantisce formazione professionale di alta qualità per un grande numero di giovani studenti, che avranno la possibilità, dopo aver terminato la scuola dell’obbligo, di avviare un percorso formativo teso all’inserimento nel mondo del lavoro. Tale Agenzia sarà ubicata in un’ala dell’edificio scolastico “Baisi” e nella Scuola sita in località S. Carlo, dove insistevano locali inutilizzati che ora saranno destinati a nuova vita e funzione.

L’Agenzia di Formazione Frosinone provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali assegnati, nonché al rifacimento del piazzale e dell’area esterna della Scuola “Baisi”, con un progetto teso a favorire le attività sportive per tutti gli utenti del plesso scolastico. “Lavoriamo ogni giorno per valorizzare il nostro territorio – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – In sinergia con i Comuni vicini, in un’ottica di collaborazione e integrazione, che valorizzi la Media Valle del Liri e non ne disperda energia e vitalità”.

Redazione Isola del Liri