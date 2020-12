Il 2020 lo ricorderemo come l’anno più difficile che abbiamo vissuto. Quasi per un gioco del destino il 21esimo secolo ha voluto esordire con una pandemia come il precedente, risparmiandoci per fortuna, un’altra immane tragedia come la prima guerra mondiale. Come ogni anno l’Amministrazione Comunale rivolge alla Città un messaggio di augurio per le festività natalizie. Questa circostanza, invece, resa ancor più difficile dalle attuali e stringenti norme per il contenimento del virus, mi spinge a raggiungervi in primo luogo come concittadino, come Massimiliano Quadrini poi nella qualità di Sindaco.

Speravamo tutti che, dopo i sacrifici compiuti durante quest’anno, spesso ad elevato costo di vite umane, le festività natalizie potessero consegnarci un Paese in condizioni di maggiore sicurezza. Così non è purtroppo e, ognuno di noi dovrà sacrificare buona parte di quelle tradizioni alle quali siamo tutti molto legati. Molto di noi non potranno ricongiungersi ai propri cari, spesso anziani e spesso soli, ed è in primo luogo a loro che mi sento più vicino. Come alle famiglie che soffrono la scomparsa di chi ha perso la battaglia contro questo subdolo nemico. Un nemico che ci ha costretto a mutare radicalmente la nostra quotidianità, le nostre abitudini e, se per noi adulti è stato ed è difficile, ancor di più lo è stato e lo è per i nostri bambini. È però il dovere che verso di loro abbiamo, nel garantirgli un futuro in sicurezza, che deve spingerci a superare lo sconforto e le frustrazioni che tutto questo genera, ed impegnarci ancor più tenacemente affinché questa pandemia possa essere definitivamente consegnata alla storia.

Il vero e profondo significato del Natale non riuscirà mai ad essere sconfitto da questa tragedia. Ovunque voi siate, con chiunque voi siate, vi giunga il mio più sincero e profondo sentimento di affetto ed i migliori auguri di buon Natale, con la certezza che il 2021 sia per tutti noi l’anno della rinascita.

Redazione Isola del Liri