Isola del Liri, a ridosso della Cascata pulizia del fiume Liri

“Intervento di pulizia nel fiume Liri nei pressi della Cascata grande ad opera del Consorzio di Bonifica Conca di Sora. Effettuata la bonifica della vegetazione infestante presente all’interno dell’alveo mediante l’utilizzo di una motobarca sfalciante, nonché il ripristino puntuale degli argini – ha affermato il sindaco Quadrini – Si tratta di un intervento di fondamentale importanza per garantire la sicurezza idraulica nel centro urbano. La rimozione della vegetazione e il ripristino degli argini sono operazioni importantissime per prevenire sia i rischi idrogeologici che per assicurare la normale regimentazione delle acque fluviali. Inoltre ci troviamo in uno dei luoghi più belli d’Italia ed è quindi opportuno che le migliaia di turisti che arrivano da ogni parte d’Italia siano accolte in un contesto adeguato. Voglio ringraziare il consorzio di bonifica ed in particolare il commissario Sonia Ricci, il Direttore Tagliaboschi, i tecnici e gli operai. Oltre a questo intervento, sempre in collaborazione con il Consorzio, si è provveduto alla sistemazione ed al ripristino della funzionalità irrigua dell’attraversamento stradale del canale irriguo in zona Castagna Francese. Un intervento fondamentale per la zona di Poggio, Cave Poggio ed Isola del Liri superiore. Sono azioni fondamentali per la tutela del territorio e grazie al rapporto sinergico con il Consorzio è possibile assicurare interventi efficaci e tempestivi per una gestione sostenibile e sicura delle risorse idriche”.

Redazione Isola del Liri