Invita tutta la classe alla festa ma nessuno vuole partecipare, colpa della torta

L’incubo di ogni bambino è che alla sua festa di compleanno non si presenti nessuno. Per fortuna non capita quasi mai. Invece, è quello che è successo al piccolo Malachi, quattro anni, che ha rischiato di passare un compleanno molto solitario. Il motivo? Nessuno dei suoi compagni di scuola voleva mangiare la torta vegana, in linea con le scelte alimentari della sua famiglia. Anche Angela Craine, la mamma di Malachi, che ha lavorato per un mese all’organizzazione della festa, è rimasta basita dalla reazione dei bambini: nessuno, infatti, ha risposto all’invito. Per fortuna, però, non si è persa d’animo: «Mi sono iscritta a diversi gruppi di vegani su Facebook — ha raccontato al Daily Mail Australia — sperando di entrare in contatto con famiglie che hanno bambini e che la pensano come noi». Il suo appello non è andato a vuoto: per la prossima settimana, infatti, quando ci sarà la festa di compleanno, 12 bambini hanno già confermato la loro presenza. «Malachi adora fare amicizia, è un piccolo animale sociale», ha aggiunto Angela. Per fortuna ha trovato velocemente tanti nuovi amici con cui passare la sua giornata speciale. Angela ha anche spiegato di essere vegana da un anno e di non aver mai forzato i suoi figli a seguire le sue scelte. Il desiderio è arrivato direttamente dai bambini che, assaggiando i suoi piatti, hanno deciso di mangiare come lei. Primo tra tutti Malachi. corriere.it