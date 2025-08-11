Intitolazione campo di calcio a Lorenzo Di Stefano, ecco la cerimonia

“Nel pomeriggio di domenica 10 agosto, nel giorno di San Lorenzo, presso il Lido di Enea di Terracina, si è svolta una toccante manifestazione per l’intitolazione del campo di calcio a Lorenzo Di Stefano, ad un anno dalla sua scomparsa. Avvocato stimato in tutta la provincia di Frosinone e molto legato al territorio, Lorenzo Di Stefano si è spento il 14 agosto 2024, a 56 anni, a Ripi. La notizia di domenica segna un nuovo, intenso momento di memoria pubblica. Grande é stata, infatti, la partecipazione di tanti amici e conoscenti di Lorenzo e di una numerosa rappresentanza della comunità del Lido di Enea che, insieme, hanno manifestato una incredibile solidarietà, compartecipazione, empatia e affetto. Numerosi sono stati gli interventi per ricordare la figura di Lorenzo Di Stefano, tra cui quello del Presidente della Sezione del Lido di Enea della Lega Navale Italiana dottor Natale Campi, dell’Ammiraglio Romano Sauro, già Presidente nazionale della Lega Navale Italiana, dell’Amministratore del Condominio dottor Massimo Dona`, di tanti amici di Lorenzo tra cui Daniele Caponi e l’avvocato Antonio Barbieri, del suocero Ruggero Mastrantoni e di Barbara Mastrantoni moglie vedova di Lorenzo. Tutti hanno evidenziato che Lorenzo Di Stefano è stato un grande uomo, un grande professionista, grande uomo di cultura, un grande sportivo, grande umanamente. Dovunque e con chiunque ha avuto rapporti umani ha lasciato segni indelebili di amicizia, di stima e di affetto. Grande è stata la commozione di tutti i partecipanti. Al termine della manifestazione è stata premiata la squadra di calcetto del Lido di Enea vincitrice del torneo del primo Memoriale Lorenzo Di Stefano. Da oggi in poi quel campo si chiama Lorenzo Di Stefano ed ogni anno si svolgerà un nuovo torneo sempre a lui dedicato. Davvero una bella iniziativa”.

