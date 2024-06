Intelligenza artificiale, ecco AI Lab Summer School della dott.ssa Torcinaro

“Questo pomeriggio alle 18 presentazione dell’ “AI Lab Summer School: navigare la complessità dell’intelligenza artificiale – hanno affermato gli organizzatori – L’intelligenza artificiale è una delle tecnologie più trasformative del nostro tempo, con impatti significativi in vari settori. Ma comprendere e gestirne la complessità richiede una formazione mirata e approfondita. #OpenAIF, per rispondere, come sta già facendo da quasi un’anno, alle sfide dell’introduzione dell’IA, realizza una serie di incontri formativi, inizialmente in una Summer School gratuita. Si tratta di un percorso strutturato e progressivo per esplorare l’IA e la sua applicazione in contesti complessi.

Con Giuseppe Zollo, Vivaldo Moscatelli, Massimo Conte, Roberto Beretta, Anna Suozzi ed Emanuela Torcinaro, docenti e tutor del percorso, presenteremo la prima parte che si terrà a luglio e sarà aperta alla Community di #OpenAIF.

La AI Lab Summer School è l’in iziodi un percorso articolato sull’IA ed è un’opportunità per immergersi nelle ultime ricerche e applicazioni, considerando il contesto ma anche la componente pratica di utilizzo degli strumenti, esplorando come questa tecnologia possa essere utilizzata per risolvere problemi complessi e migliorare la nostra comprensione del mondo. Coordinamento di Emanuela Torcinaro

Per partecipare tramite Zoom https://us02web.zoom.us/j/81883844920?pwd=idl0FGrhaLkkRc5gK74EuHqhFYsLsB.1

ID riunione: 818 8384 4920

Codice d’accesso: 123456

Come partecipante a #openAIF riceverai in automatico tutti gli inviti ai prossimi eventi senza necessità di reiscriverti a Eventbrite Indicazioni per accedere al social Discord #openAIF Questo è il link per entrare in openAIF il social creato per avvicinare ai temi dell’Intelligenza Artificiale, per favorire la discussione, lo scambio e la condivisione di informazioni. Ti invitiamo ad esplorare i contenuti già disponibili e divisi per argomento, a visionare i video degli incontri precedenti, a inserire tuoi contributi e a partecipare alle attività che saranno di volta in volta segnalate. Domande, richieste di aiuto, suggerimenti e consigli sono i benvenuti. Per familiarizzare con la piattaforma Discord, che ospita il social, utilizza l’help online”.

