“Ci uniamo al presidente Mattarella nell’esprimere solidarietà all’on. Giorgia Meloni per gli insulti ricevuti – ha affermato il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini – Dobbiamo avere l’ambizione di vincere contro le destre per la forza e la convinzione delle nostre idee, progressiste, di uguaglianza e di giustizia. La violenza, in ogni sua forma, non deve mai essere usata come strumento della politica”.

