Antenne 5G a Veroli, sale la protesta dei cittadini. L’installazione sarebbe prevista nei pressi di piazza Duomo. I residenti del centro storico hanno manifestato contrarietà e costituito un comitato di quartiere al fine di bloccare questa iniziativa privata. Infatti un cittadino avrebbe raggiunto accordo con un gestore siglando un contratto di locazione. Avrebbe perciò concesso alla compagnia telefonica il terrazzo della propria abitazione per l’installazione di antenne 5G”.

“Questo pomeriggio convocata riunione alle 17,30 presso l’oratorio del Palazzo Vescovile di Veroli alla presenza di un legale per discutere delle iniziative da intraprendere per contrastare l’installazione di un ripetitore per telefonia 5G in pieno centro storico – hanno affermato i rappresentanti del comitato – È gradita la presenza di chiunque interessato”.

Redazione Digital