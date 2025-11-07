Inseguimento rocambolesco in Ciociaria, scappa al posto di blocco fermato

Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Frosinone impegnata nel controllo del territorio, in una nota zona di spaccio di sostanze stupefacenti c.d. “Casermone” notava un soggetto che, alla vista dell’equipaggio della Polizia, si defilava facendo ingresso nel parcheggio con il fine di eludere un eventuale controllo di Polizia. Agli occhi esperti degli operatori il comportamento assunto dal soggetto appariva alquanto anomalo e cosi decidevano di raggiungerlo e fermarlo. Da un controllo nella banca dati è infatti emerso che sul soggetto, residente in un comune nell’hinterland frusinate, era stato adottato il provvedimento del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Frosinone per anni 2 a partire dall’ottobre del 2024. Per tale ragione l’uomo sarà denunciato all’autorità giudiziaria ed è al vaglio della Divisone anticrimine della Questura la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti nei confronti del soggetto.

Redazione Digital