Inseguimento rocambolesco in Ciociaria, recuperati 40 kg di rame

Personale della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto, in seguito di nota diramata dalla Sala Operativa della Questura, presso un deposito, per furto consumato. Giunti sul posto, prendevano contatti con la persona che aveva effettuato la segnalazione, richiedendo l’intervento e che nella circostanza riferiva di aver notato 4 persone che si davano alla fuga a piedi, probabilmente “disturbati” dall’attivazione dell’allarme. A seguito di accurate ricerche veniva intercettata un’auto nel cui interno, compreso sedile posteriore, venivano rinvenuti cavi elettrici in rame, asportati dal deposito e per un peso complessivo di 40 kg. Indagini in corso per risalire all’identità degli autori del furto.

Redazione Digital