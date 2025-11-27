Inseguimento rocambolesco, in Ciociaria fermato ubriaco alla guida

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Cassino (FR), nel corso di un predisposto servizio per il controllo del territorio, finalizzato a contrastare sia i reati predatori che le violazioni al vigente Codice della Strada nel centro di Cassino (FR), notavano un’autovettura che procedeva con andatura sospetta e pertanto decidevano di intimargli l’alt per procedere al successivo controllo. Durante la fase del controllo il conducente però, un giovane di nazionalità straniera che si presentava in evidente stato di ebbrezza alcolica, repentinamente tentava di assicurarsi la fuga cercando di dileguarsi nelle strade circostanti ma veniva subito raggiunto e bloccato dai militari operanti . Durante le verifiche i Carabinieri accertavano che lo straniero era privo di patente di guida e l’auto sulla quale era stato fermato era stata asportata poco prima da una località limitrofa senza che il proprietario se ne fosse ancora reso conto (presentando poi regolare denuncia di furto). Per quanto riscontrato, il giovane veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria per il “furto” dell’auto, per la “guida senza patente poiché mai conseguita” ed infine per essersi “rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcolemico”, essendo stato fermato in evidente stato di ebbrezza, mentre il veicolo è stato restituito all’avente diritto. Inoltre, amministrativamente, nei sui confronti, veniva anche inoltrata la proposta per l’irrogazione della Misura di Prevenzione del rimpatrio con F.V.O., con divieto di far ritorno nel Comune di Cassino per anni tre.

Redazione Digital