Inseguimento rocambolesco in Ciociaria, fermato extracomunitario macchina sequestrata

I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un 34enne di origini tunisine, residente a Cassino e già noto alle forze dell’ordine, per “Resistenza a Pubblico Ufficiale e violazioni al Codice della Strada”. L’uomo, mentre percorreva la Strada Regionale Casilina Sud a bordo di una Peugeot 308, non si è fermato all’Alt imposto da una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un controllo alla circolazione stradale. Nel tentativo di sottrarsi alla verifica, ha accelerato repentinamente dandosi alla fuga e imboccando a velocità sostenuta le strade interne del parcheggio del supermercato “Panorama”, mettendo in pericolo l’incolumità dei presenti. I militari si sono immediatamente posti all’inseguimento. Dopo aver percorso più volte la rotatoria di uscita del supermercato e proseguito lungo la viabilità ordinaria, il conducente è stato fermato circa un chilometro dopo. Una volta sottoposto a controllo, i Carabinieri hanno accertato che il motivo della fuga era l’assenza di copertura assicurativa del veicolo. A carico del conducente sono quindi state avviate le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, con il conseguente sequestro amministrativo dell’autovettura. L’episodio conferma l’attenzione costante dei Carabinieri della Compagnia di Cassino nel presidiare il territorio e garantire il rispetto delle norme, intervenendo con prontezza anche in situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica. L’impegno quotidiano dell’Arma resta volto alla tutela della legalità e alla protezione dei cittadini.

Redazione Digital