Inseguimento rocambolesco in Ciociaria, fermati 2 malviventi
Personale della Polizia di Stato, a Frosinone, impegnato nell’ordinario controllo del territorio, ha intimato l’alt ad un veicolo sulla Monte Lepini, nella parte bassa del capoluogo.
Il conducente dell’auto, incurante del dispositivo di segnalazione manuale, non arresta la marcia e, eludendo il controllo, procede a forte velocità in direzione di Via Marco Tullio Cicerone.
Prontamente i poliziotti della Squadra Volante si pongono all’inseguimento della stessa, che viene trovata abbandonata nei pressi della Villa comunale della città, senza persona a bordo e con il motore ancora acceso.
In corso gli accertamenti per risalire all’effettivo conducente dell’auto in fuga, al quale verrà contestata la fuga dopo l’intimazione dell’alt.
Intanto nel corso delle ricerche sono state fermate due persone, residenti in provincia, che sono risultate essere destinatarie del provvedimento emesso dal Questore di Frosinone di divieto di ritorno nel comune del capoluogo.
Per le predette è scattata la denuncia.
Redazione Digital