Inseguimento rocambolesco in Ciociaria, arrestato

Personale della Polizia di Stato ha Frosinone, ha denunciato un uomo di Isola Liri per inosservanza al foglio di via obbligatorio dal capoluogo. In particolare, nel pomeriggio di ieri, una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone, impegnata nell’ordinario controllo del territorio, nel transitare in Corso Francia, ha fermato l’uomo, che alla vista della Polizia ha tentato di dileguarsi per eludere eventuale controllo. Da accertamenti effettuati nell’immediatezza è risultato destinatario del provvedimento di divieto di ritorno a Frosinone e tuttora in corso. Alla luce di quanto emerso, il soggetto è stato denunciato.

Redazione Digital