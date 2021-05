Inseguimento in Ciociaria, Mirko Kart chiede soldi per pagare la multa di 17mila euro.

Mirko Kart sbarca sui social e apre raccolta fondi per saldare il debito con lo Stato. Nei giorni scorsi Mirko a bordo del suo kart sfrecciava da Frosinone a le Prata passando per Tecchiena mentre una volante della Polizia lo inseguiva. Conclusa la corsa Mirko è stato fermato, denunciato e sanzionato. Ora dovrà pagare una multa salata per questo tramite i suoi canali social ha chiesto ai suoi follower di contribuire.

