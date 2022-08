Inquinamento in Ciociaria e nella Valle del Sacco, “Candidati del PD in silenzio”

“Non sento una parola da parte dei candidati del Partito Democratico alla Camera ed al Senato sulla Valle Del Sacco. Zingaretti si trasferirà in Parlamento per scappare dai suoi fallimenti, e questo imbarazzo è tangibile in tutto il suo partito – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Hanno avuto la possibilità in questi anni, in tutte le sedi, Montecitorio, Palazzo Madama, Pisana, di accelerare il processo di bonifica, supportare le imprese del territorio, permettere a questa terra di tornare a “vivere”, ma da parte di questi rappresentati c’è stata soltanto negligenza, unita ad una serie di scelte suicide. La nomina di un commissario ha certificato il fallimento della Giunta Zingaretti. Mi sento stufo e amareggiato, non come consigliere regionale ma come cittadino di quella provincia. A oggi non è stata realizzata neanche la minima parte dell’accordo di programma. Provo imbarazzo per il fallimento del PD regionale che ha bloccato gli investimenti nella provincia di Frosinone determinando i casi Catalent e Dobfar. Anche sull’ Ambiente la Sinistra è bocciata; ci credo che i candidati PD non proferiscono parola sull’argomento”.

Redazione Digital