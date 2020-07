“E’ necessario mettere in atto un Piano di monitoraggio ambientale costante sul fiume Liri in particolare nel tratto di prossimità tra il Lazio e Abruzzo”. E’ questa la proposta avanzata dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini al tavolo a cui hanno partecipato l’assessore regionale all’Ambiente Enrica Onorati, i sindaci di Isola del Liri e di Sora, Massimiliano Quadrini e Roberto De Donatis. Al centro dell’incontro, che si è svolto negli uffici della presidenza del Consiglio regionale, la questione ambientale del fiume Liri e le criticità che sono emerse in queste ultime settimane. “Il monitoraggio e i controlli costanti – ha sottolineato Buschini – potranno fornire un quadro più dettagliato della situazione e quindi far capire in quale area, in particolare, si inseriscono sostanze che alterano la qualità delle acque”. L’assessore Onorati, dopo aver ascoltato i sindaci Quadrini e De Donatis e fatto il punto su una situazione già nota all’assessorato, ha sottolineato che “è necessario aggredire questo fenomeno per evitare che la situazione diventi più complessa e che saranno messi in campo tutti gli strumenti di controllo per fare chiarezza con l’obiettivo di tutelare ambiente e le comunità della zona”.

