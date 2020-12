“A Frosinone”, il nuovo singolo di Giuseppe de Candia. Dal 17 dicembre sarà disponibile in tutti i digital store il nuovo singolo del cantautore pugliese.

Il giovane 23enne ha frequentato la Ciociaria per circa due anni, periodo in cui partecipando al programma “Amici di Maria De Filippi” ha stabilito una profonda relazione con Frosinone. Per questo motivo Giuseppe ha deciso di mettere le sue emozioni in musica in una dedica a Frosinone, romantico sfondo di amori nascenti.

“Ho conosciuto Frosinone nel 2018 e ho bellissimi ricordi – ha affermato De Candia – Mi manca molto e spero di tornarci presto, per questo ho deciso di dedicarle una canzone”.

Tra i brani più cliccati del cantautore ricordiamo “Voglio una vita da star”, uscito lo scorso 23 ottobre, “America”, che ha scalato la classifica degli artisti emergenti e indipendenti, e “PEIC”, altro romantico singolo prodotto da Frank Nemola, storico musicista di Vasco Rossi). Aspettiamo il 17 dicembre per ascoltare la dedica di Giuseppe de Candia alla città di Frosinone.

Redazione Frosinone