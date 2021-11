Un mese fa, era quasi la fine di ottobre, aveva bussato ai confini regionali con il primo caso conclamato: un ragazzo di 29 anni di Santa Marinella che accusava febbre, tosse e mal di gola (ed era vaccinato in doppia dose contro il Covid). Ora, alla 45sima settimana, il virus dell’influenza stagionale dilaga in modo violento. Secondo gli ultimi dati di sorveglianza Epicentro (Istituto superiore di sanità), datati 18 novembre, solo nell’ultima settimana nel Lazio i casi sono stati 862. Per un’incidenza che supera quota 9.37 per ogni mille assistiti.

La fascia più colpita, in percentuale, è quella 0-14 anni con 251 casi. Nell’intervallo molto più ampio che va dai 15 ai 64 anni, hanno contratto il virus influenzale già in 491. Numeri che, anche grazie all’abitudine alla vaccinazione, scendono di molto al di sopra dei 65 anni, dove i contagi sono appena 120.