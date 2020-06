Infiorata Corpus Domini in diversi comuni della Ciociaria. Ad Alatri la speranza degli uomini è racchiusa nel cuore di Gesù e negli occhi profondi di chi, ancora bambino, si affida a quella luce che è simbolo di salvezza. Nello sguardo della bellissima Leila tutta la meraviglia del Creato che richiama gli uomini a costruire un futuro migliore nonostante l’emergenza sanitaria globale. La piccola in questi giorni ha partecipato all’infiorata che non potendo svolgersi tradizionalmente ha visto l’esposizione di numerosi stendardi colorati a mano nei principali angoli della Città. Leila ha così contribuito alla realizzazione degli ornamenti regalando a tutti, in questo periodo di crisi, un sorriso di speranza.

Redazione Digital