Infiorata Corpus Domini in Ciociaria, bagno di folla nel centro di Sora

“Ieri migliaia di visitatori si sono riversati nelle strade del centro storico per ammirare i tradizionali tappeti artistici in occasione dell’Infiorata del Corpus Domini. Alle 19.30 partecipazione alla Processione che ha preso il via dalla Cattedrale S. Maria Assunta. Il Comune di Sora ringrazia le associazioni che con entusiasmo hanno lavorato alla realizzazione dell’Infiorata: Cattedrale Santa Maria Assunta, Centro minori S. Luca-Cattedrale, Ass. Il Faro onlus, A.D.O. (Associazione dei Dipendenti Ospedalieri), Associazione Valcomperta, Associazione S. Domenico, Associazione Iniziativa Donne, Istituto comprensivo Sora 2, Associazione via Napoli, Valter Tersigni bimbi Ucraina, Associazione S. Vincenzo, Pro Loco e Gruppo Gianni Iacobelli, Comunità Passionista, Agesci, Associazione Noi per S.Rocco, A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini), Associazione SoraAntica, Gruppo Ragazzi Street Art, Centro Sociale Canceglie, Associazione S. Silvestro e Comitato San Ciro. Grazie a Enrico Mancini per le foto”. Lo comunica l’amministrazione di Sora.

