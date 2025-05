Industria spaziale europea, il Lazio riferimento internazionale

«La presenza oggi a Roma del Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, conferma il ruolo centrale che il Lazio gioca nel panorama dell’industria spaziale europea e nazionale». Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della visita allo stabilimento Thales Alenia Space Italia, insieme al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Accolti dal Managing Director Divisione Spazio di Leonardo, Massimo Claudio Comparini, e dall’Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia Giampiero Di Paolo, gli ospiti istituzionali hanno potuto toccare con mano l’eccellenza tecnologica e produttiva della sede romana dell’azienda, attiva nello sviluppo di satelliti per l’osservazione della Terra e missioni spaziali. «La filiera aerospaziale del Lazio – ha aggiunto Rocca – rappresenta un asset strategico non solo per la nostra regione ma per l’intero Paese. Le risorse del PNRR stanno dando frutti tangibili, rafforzando la capacità del nostro territorio di attrarre investimenti, innovazione e occupazione qualificata». Il presidente Rocca ha inoltre evidenziato la necessità di un impegno congiunto tra istituzioni locali, governo e Unione Europea per garantire l’autonomia dell’Europa nell’accesso allo spazio e per valorizzare al massimo le potenzialità del tessuto industriale e scientifico del Lazio. «Dobbiamo continuare a investire nella formazione, nella ricerca e nelle infrastrutture, affinché il Lazio resti un punto di riferimento nello scenario spaziale internazionale», ha concluso il presidente Rocca.

Redazione Digital