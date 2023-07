Indulgenza plenaria in Ciociaria, 700 anni dalla canonizzazione di San Tommaso d’Aquino

È datato al 27 giugno 2023 il decreto con il quale il Santo Padre Francesco, per mezzo della Penitenzieria Apostolica, in occasione del VII centenario della canonizzazione di San Tommaso d’Aquino, ha concesso il dono dell’indulgenza plenaria a “tutti i fedeli che, motivati dal vero spirito di penitenza e carità, in pellegrinaggio presso la Chiesa Concattedrale di Aquino dal 14 luglio 2023 al 18 luglio 2024 parteciperanno alle solenni celebrazioni oppure alle diverse funzioni”, potendo “applicarla anche come suffragio alle anime del Purgatorio, se visitando singolarmente o comunitariamente e partecipando devotamente alle celebrazioni giubilari, alla presenza dell’immagine esposta di San Tommaso d’Aquino, e chiamati al raccoglimento e alla preghiera per un periodo di tempo appropriato, concludendo con la Preghiera del Signore, con il Simbolo della Fede e con le invocazioni della Beata Vergine Maria e di San Tommaso d’Aquino, Dottore della Chiesa”. Potranno ugualmente conseguire l’indulgenza plenaria, “premesso distaccamento a qualsiasi peccato e l’intenzione di adempiere appena possibile le tre consuete condizioni, – si legge ancora nel decreto della Penitenzieria Apostolica – gli anziani, i malati e tutti coloro che, impossibilitati di uscire dalla propria casa per grave motivo, si uniranno spiritualmente alle funzioni sacre davanti all’immagine di San Tommaso, offrendo al Dio Misericordioso le loro preghiere, dolori o sofferenze della propria vita”. Questo riconoscimento rappresenta occasione di estrema importanza per la Città di Aquino, definita da San Paolo VI “amena Città del Lazio, celebre in tutto il mondo per aver dato i natali al Dottore Angelico” nella lettera che inviò il 2 giugno 1974 alla Diocesi di Aquino, Sora e Pontecorvo in occasione della chiusura del Congresso Eucaristico, e si interseca poi con alcuni anniversari significativi per la Concattedrale che si celebreranno in questo periodo, in concomitanza con le iniziative dell’anno santo e più in generale del triennio dei festeggiamenti dedicati alla figura dell’Aquinate: il 19 ottobre 2023 ricorrerà il 60° anniversario della dedicazione della Concattedrale, il 17 gennaio 2024 il 50° anniversario della sua elevazione a Basilica Minore, il 7 marzo 2024 il 750esimo anniversario della morte di San Tommaso d’Aquino e ancora altri. I fedeli che visiteranno la Basilica Concattedrale potranno sostare non solo davanti all’immagine imponente del Dottore Angelico, ma potranno venerare anche la reliquia della sua costola che viene ivi custodita dall’ottobre del 1963, quando fu donata alla Cattedrale aquinate dall’Arcivescovo di Tolosa. Il decreto è stato emesso dalla Penitenzieria Apostolica in occasione del Settimo Centenario della canonizzazione di San Tommaso d’Aquino che ricorre il 18 luglio 2023, nell’ambito del triennio tomistico in cui si ricorderanno il 750° anniversario della morte nel 2024 e l’Ottavo centenario della sua nascita nel 2025.

Redazione Digital