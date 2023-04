Incornato da un toro in mezzo alla strada, ricoverato urgentemente

Assalito e incornato da un toro mentre era nella fattoria di famiglia, a Laureana Cilento in provincia di Salerno, per far rientrare gli animali nelle stalle. Carmine Di Biasi, un 40enne è ora ricoverato in gravi condizioni, per i colpi subiti, all’ospedale di Vallo della Lucania. L’incidente nel pomeriggio del 25 aprile: l’animale stava pascolando liberamente, e all’inizio senza mostrare alcun cenno di nervosismo, quando all’improvviso si è lanciato contro l’uomo che stava spingendo gli altri animali a rientrare. Forse allarmato da un movimento brusco del 40enne, probabilmente già teso per gli attacchi dei lupi delle notti precedenti, il toro ha iniziato a caricare. Nell’attacco, l’uomo è stato incornato più volte al torace, al bacino e ai glutei. Una volta a terra sanguinante, il toro ha continuato nella sua carica scalciando più volte e tentando di colpirlo ancora. Le urla del 40enne hanno richiamato i familiari. Che sono riusciti ad allontanare l’animalee portare in salvo il ferito. Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118 e i sanitari hanno trasportato l’uomo in ospedale. Ricoverato in codice rosso, oltre alle ferite causate dai colpi con le corna, l’uomo ha subito diverse fratture provocate dall’assalto dell’animale, in particolare nella zona del torace. Per i medici non è, al momento, in pericolo di vita. Ma comunque le sue condizioni «sono preoccupanti». corriere.it