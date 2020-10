Si intitola “Incontri” il libro che la giornalista anagnina Daniela Pesoli presenterà a Fiuggi, nel Salone delle Feste dell’Istituto Alberghiero “Michelangelo Buonarroti”, sabato 24 ottobre alle ore 17.

Si tratta di una raccolta di 32 interviste che Daniela Pesoli ha realizzato dal 2018 ad oggi per il suo blog Carisma, occupandosi di vari temi e in particolare di casi di cronaca nazionale come la scomparsa del ragazzo autistico Daniele Potenzoni; l’aggressione a Chiara Insidioso, diventata disabile a causa dei pugni e calci sferrati dal suo compagno; il suicidio di Emanuele Ghidini, 16 anni, avvenuto dopo l’assunzione di droghe sintetiche; la morte di Maria Paola Gaglione osteggiata in famiglia per la sua relazione con un giovane trans: la misteriosa scomparsa di Giusy Ventimiglia.

Il libro offre anche argomenti più leggeri con interviste a personaggi noti del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’arte. La prefazione è stata curata da Stefano Di Scanno, direttore de “L’Inchiesta”, che definisce Daniela Pesoli “giornalista di testimonianza che tiene a distanza il cabaret e il gossip che fanno la fortuna di siti, blog ed anche di qualche giornale”.

La realizzazione del libro ha anche uno scopo sociale. La giornalista ha deciso, infatti, di devolvere una parte del ricavato della vendita del suo lavoro al Centro antiviolenza “Fammi rinascere” di Fiuggi. “E’ un piccolo contributo – spiega Daniela Pesoli – che sento di dare come donna e come professionista anche per tenere alta l’attenzione su un’aberrante realtà del nostro Paese, dove una donna viene uccisa ogni due giorni per mano di mariti, compagni ed ex partner”. La realizzazione di “Incontri” ha il sostegno di Acqua Terme Fiuggi e Banca Centro Lazio, con il patrocinio di Comune di Fiuggi, Provincia di Frosinone e Consiglio regionale del Lazio.

Redazione Digital