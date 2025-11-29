Incidente stradale, tampona e scappa giovane fermata senza patente

Ieri sera i Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Sora intervenivano in quella via Sferracavallo a seguito di un tamponamento, nel quale la passeggera del veicolo tamponato (una Mercedes S500) rimaneva ferita, mentre l’altra autovettura si era data alla fuga senza prestare soccorso. Le immediate attività investigative svolte dai militari operanti, con l’ausilio del circuito di videosorveglianza locale e dei testimoni identificati in loco, hanno permesso di rintracciare nella giornata di ieri una donna, risultata essere sprovvista di patente di guida, la quale veniva segnalata alle competenti autorità amministrative e giudiziarie per i provvedimenti di competenza. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali – come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali – l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..