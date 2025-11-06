Incidente stradale, scontro tra una macchina e un pullman con 50 studenti a bordo

Incidente ad Arignano, nel Torinese, in via Borgo Cremera. È morto il conducente di un’auto che si è scontrata con un pullman: sul mezzo gli studenti che stavano andando a scuola, circa cinquanta persone. Tra i passeggeri sono rimasti contusi una ventina di ragazzi. Nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l’elisoccorso e diverse ambulanze. Tra i soccorritori anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dell’area. L’automobilista viaggiava verso Castelnuovo don Bosco, il bus andava in direzione opposta, in direzione Chieri. A bordo una cinquantina di persone. I contusi a bordo sono una ventina, tutti ragazzi che andavano a scuola al liceo Monti e all’istituto tecnico Vittone di Chieri.

L’autista della vettura è morto sul colpo. Aveva 33 anni, era di origine rumena e stava tornando dal lavoro, a Santena, dove aveva finito il turno di notte. Viveva a Mombello Torinese con la madre e la fidanzata, accorse sotto choc sul luogo della sciagura. Ancora da capire la causa che ha portato all’incidente, tra queste anche l’ipotesi del colpo di sonno. corriere.it