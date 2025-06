Incidente stradale, scontro tra macchina e monopattino muore un giovane

Lo schianto proietta il ragazzo a terra a diversi metri dal suo monopattino. Marco Cutrona, 20 anni, finisce per sbattere contro il cordolo spartitraffico. A terra rotola anche il casco: non si sa ancora però se il giovane lo avesse indosso e se fosse allacciato. L’urto è violento. E per il ragazzo c’è poco da fare. Morirà in ospedale. Il guidatore dell’auto, un italiano 50enne, accompagnato in ospedale in codice giallo, e poi risultato positivo all’alcoltest. Sono le 3.30 di venerdì quando si verifica in corso Sempione l’incidente tra il monopattino e un’auto. Il 20enne stava percorrendo la ciclabile diretto verso l’Arco della Pace con il suo monopattino privato quando all’incrocio con via Melzi d’Eril, con il semaforo lampeggiante, è stato travolto da un auto che arrivava da via Canova a velocità sostenuta. L’intervento dei soccorsi è immediato. E il ragazzo, residente a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, viene trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda dove morirà poco dopo il suo arrivo. corriere.it