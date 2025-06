Incidente stradale, scontro tra macchina e ambulanza muoiono paziente e accompagnatrice

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 11 giugno poco dopo le ore 14 lungo l’autostrada A22 Modena-Brennero in carreggiata nord. Coinvolta un’ambulanza per il trasporto infermi della Croce Bianca. Nell’incidente, avvenuto all’altezza di Fortezza in Alto Adige, hanno perso la vita un paziente e una persona accompagnatrice. Un altro paziente e il soccorritore volontario della Croce Bianca, che era alla guida del mezzo, hanno riportato lievi ferite e sono state trasportate all’ospedale di Vipiteno. Il veicolo era diretto da Bolzano verso Vipiteno. Le cause esatte dell’incidente sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. Secondo una prima ricostruzione, l’ambulanza avrebbe tamponato un tir fermo su una piazzola di sosta. In una nota, la Croce Bianca si dice «profondamente scossa da questo tragico evento. Ogni giorno, i nostri soccorritori sono in servizio per salvare vite umane o accompagnare i pazienti nel modo migliore possibile in ospedale. È quindi ancora più difficile e doloroso quando proprio durante uno di questi trasporti si verifica un evento tanto tragico. Il Presidente, il Consiglio direttivo e la Direzione esprimono le loro più sentite condoglianze ai familiari e sono loro vicini in questo momento di grande dolore. I mezzi di soccorso della Croce Bianca percorrono ogni anno circa 9 milioni di chilometri, la sicurezza di pazienti e collaboratori rappresenta la massima priorità. Per ridurre al minimo i rischi, l’associazione investe con costanza in corsi di guida sicura presso il Safety Park di Vadena, rivolti a tutto il personale volontario e dipendente». Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza delle organizzazioni di soccorso tra cui i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano ed i volontari di Varna e Vipiteno. I rilievi e le operazioni di ripristino sono in corso mentre l’autostrada, in direzione nord, è interrotta e l’ingresso a