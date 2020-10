di Massimo Mangiapelo

È morta per incidente stradale la preside Francesca Varriale. A darne notizia, questa mattina, è stata l’amministrazione comunale sulla pagina Facebook del Comune di Alatri.

Il fatto è accaduto venerdì sera. La dirigente del Primo Istituto Comprensivo di Alatri stava tornando a casa in auto nella zona a nord di Caserta dove abitava. D’improvviso l’incidente. La macchina della Varriale è uscita fuori strada e la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine che hanno fatto i rilievi. La professoressa, che aveva 48 anni, è stata trasportata all’ospedale di Caserta, ma è deceduta per le ferite riportate. Per lei non c’è stato nulla da fare.

“A seguito di un grave incidente stradale – si legge sul messaggio del Comune – è venuta a mancare la prof.ssa Francesca Varriale, Dirigente del Primo Istituto Comprensivo di Alatri. Partecipiamo al dolore che ha colpito la famiglia, i suoi amici e la Comunità Scolastica nella quale ha prestato il suo servizio in questi anni, con dedizione e professionalità”.

La professoressa amava molto il suo lavoro. Aveva deciso di non stabilirsi ad Alatri, ma di fare avanti e indietro per continuare a vivere nel suo luogo di origine. Purtroppo la fatalità ha voluto che questa sua condizione da pendolare la portasse a rimanere coinvolta in un incidente che le è costato la vita.

La notizia ha colpito tutta la comunità, soprattutto quella scolastica. La dirigente, infatti, era molto conosciuta ed apprezzata per il lavoro che svolgeva. Ci uniamo a questo dolore mandando le più sentite condoglianze alla famiglia.