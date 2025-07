Incidente stradale, macchina contromano 4 morti e 1 ferito grave

Il bilancio è di 4 morti e un ferito grave. Lo rende noto il 118. Tutti a causa, quasi certamente, di un errore umano. La scena è quella di un’auto ribaltata in corsia di sorpasso, quasi al confine tra Piemonte e Lombardia, almeno due chilometri di coda e mezzi di soccorso di ogni tipo in azione segnalati anche da molti automobilisti sui social. È bloccata dalle 11 di domenica 27 luglio l’Autostrada Torino Milano in direzione del capoluogo lombardo per un gravissimo incidente avvenuto alle 11.08 al Km 103+400 che ha visto due auto coinvolte in uno scontro frontale tra Novara Est e Marcallo Mesero, probabilmente proprio in corrispondenza dello svincolo per l’aeroporto di Malpensa. Sul posto la Polizia stradale di Novara Est, competente su quel tratto. Secondo una prima ricostruzione un’auto guidata da un settantenne, che è deceduto, avrebbe imboccato contro mano l’autostrada scontrandosi contro un’auto su cui viaggiavano quattro persone. Le vittime sono dunque l’anziano alla guida e tre persone dell’altro mezzo, la quarta è stata trasportata in codice rosso con l’elicottero del 118 al Niguarda, sembra in condizioni gravissime. Sono tutti uomini. Solo l’anziano, al momento, è stato identificato. Attualmente è agibile soltanto il ponte stradale sulla statale 11 Padana Superiore tra la provincia di Novara e Ponte Nuovo di Magenta. Per riprendere la A4 da Magenta bisogna raggiungere l’ingresso di Marcallo. corriere.it