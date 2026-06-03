Incidente stradale, in Ciociaria ubriaco alla guida macchina sequestrata patente ritirata

A conclusione di mirate attività di accertamento e rilievo, i militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca (FR) hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino un 40enne della provincia di Roma per il reato di guida in stato di ebbrezza. L’episodio si è verificato nel comune di Falvaterra (FR), dove l’uomo, alla guida della propria autovettura sportiva, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. A seguito dell’impatto, i militari dell’Arma sono prontamente intervenuti sul posto per effettuare i rilievi di rito e garantire la sicurezza della viabilità. Sottoposto ai previsti accertamenti tossicologici ed etilometrici, l’automobilista è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2,27 g/l, un valore di oltre quattro volte superiore al limite massimo consentito dalla legge. Alla luce delle risultanze emerse, i Carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida del conducente. Contestualmente, il veicolo di sua proprietà è stato sottoposto a sequestro amministrativo, finalizzato alla successiva confisca. L’operazione si inserisce nel quadro dei quotidiani e capillari servizi di controllo del territorio e delle principali arterie stradali svolti dalla Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, volti a prevenire le condotte di guida pericolose e a tutelare l’incolumità degli utenti della strada. L’attenzione dell’Arma dei Carabinieri rimane altissima sul fronte della sicurezza stradale: i servizi di prevenzione e contrasto disposti dal Comando Provinciale di Frosinone continueranno ininterrottamente su tutto il territorio di competenza, al fine di tutelare l’incolumità di tutti gli utenti della strada e disincentivare ogni condotta di guida irresponsabile o pericolosa.

Redazione Digital