Incidente stradale in Ciociaria, scontro tra pullman di studenti e autotreno

Dopo la grande paura hanno riabbracciato i genitori a Cassino dove sono stati accompagnati con un altro pullman. Sono 41 i bambini di dieci anni rimasti coinvolti nella prima mattinata di mercoledì in un incidente stradale che si è verificato sull’autostrada Roma-Napoli, fra gli svincoli per San Vittore del Lazio e Caianello: il pullman della scolaresca, partito poco prima da Frosinone, ha tamponato violentemente un tir con rimorchio che lo precedeva. Sul torpedone si trovavano gli alunni, insieme con sei maestre e due mamme, oltre all’autista. Le ambulanze dell’Ares 118, subito intervenute sulla carreggiata sud insieme con polizia stradale e vigili del fuoco, hanno accompagnato quattro ragazzini negli ospedali di Cassino e Sora per accertamenti insieme con due adulti. Nessuno di loro in codice rosso, solo contusioni e tanta paura. La scolaresca era diretta a Paestum, in provincia di Salerno, per una visita ai siti archeologici. La Polstrada ha subito avviato indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. I due autisti sono stati accompagnati al pronto soccorso per essere sottoposti ad alcoltest e drugtest. Ma saranno svolti accertamenti anche sui loro telefonini per capire se al momento dello scontro fossero attivi e in chiamata. Al vaglio ci sarebbero anche le scatole nere dei mezzi pesanti. Si valuta l’ipotesi di un incidente causato da un momento di distrazione ma anche per il mancato rispetto della distanza di sicurezza in un tratto autostradale da sempre caratterizzato da un alto numero di incidenti e di rallentamenti. La parte anteriore del torpedone degli studenti è andata completamente distrutta. E per questo sarà valutata anche la velocità del veicolo in quel momento. L’autostrada in direzione sud è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire il recupero dei mezzi. I bambini illesi, valutati sul posto dal personale medico dell’Ares 118, sono stati presi a bordo su un altro pullman che li ha accompagnati a Cassino per farsi riportare a casa dai genitori. corriere.it