Incidente stradale in Ciociaria, scappa senza soccorrere ma viene ripreso dalle telecamere

Un uomo di 70 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale di Frosinone per fuga, omissione di soccorso e lesioni personali stradali, dopo aver investito una donna e non essersi fermato a prestare aiuto. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi in una via del centro cittadino. L’automobilista ha urtato una donna che stava attraversando la strada, facendola cadere e si è poi allontanato senza fermarsi. Gli agenti, coordinati dal comandante Dino Padovani, sono intervenuti sul posto e grazie ai rilievi e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno identificato il responsabile in breve tempo. L’uomo è stato convocato negli uffici della Polizia Locale e denunciato. Il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata per la successiva sospensione. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Redazione Digital