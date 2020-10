di Massimo Mangiapelo

Un altro grave incidente sulla strada regionale 155. Una ragazza di 28 anni è stata trasferita a Roma in eliambulanza.

Il fatto è accaduto intorno alle 16,30 ad Alatri, in località Magione, poco distante dal bivio per Veroli. Due auto si sono scontrate violentemente tra di loro. Ad avere la peggio è stata una 28enne che era a bordo di una Fiat Cinquecento. L’altra macchina, una Opel Astra, era guidata da un uomo di cui, al momento, non si conoscono le generalità.

Subito allertati i soccorsi, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Viste le condizioni serie della giovane, gli operatori hanno fatto intervenire un’eliambulanza che l’ha trasportata presso l’ospedale San Camillo di Roma. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. Non si conosce la dinamica dell’incidente.