Incidente stradale, guida con patente falsa a Frosinone fermata conducente

Gli uomini della Polizia Locale di Frosinone, coordinati dal nuovo dirigente comandante dott. Dino Padovani, intervenivano in sinistro stradale, avvenuto presso la struttura semaforica posta all’intersezione tra la Monti Lepini e Via Volsci. Il sinistro, con danni al patrimonio comunale, risultava provocato da una donna di origini nigeriane, residente in un paese della provincia di Frosinone. Alla richiesta dei documenti, la sig.ra esibiva una patente polacca. Dopo attento esame da parte degli agenti intervenuti, anche tramite verifiche ed accertamenti mirati, i sospetti iniziali risultavano fondati. La patente, infatti, risultava contraffatta. Per tale motivo, la patente veniva ritirata e posta sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria. La sig.ra veniva deferita all’autorità giudiziaria per i reati, previsti e puniti dall’articolo dall’ art. 482 (falsità materiale commessa dal privato) e dall’art. 489 (Uso di atto falso). La conducente veniva sanzionata, altresì, per guida senza patente con una sanzione amministrativa di € 5.100,00. Il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo. La successiva perizia disposta sul documento ha confermato la contraffazione accertata. Il comandante Padovani ha espresso agli Agenti intervenuti viva soddisfazione per il lavoro svolto: “La Polizia Locale di Frosinone dimostra, ancora una volta, attaccamento al servizio, elevata professionalità e notevole acume investigativo”.

Redazione Frosinone