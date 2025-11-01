Incidente stradale, 85enne guida senza patente per vedere la compagna 90enne

«Non posso più stare da solo. Devo andare da lei». Quando ha capito che non avrebbe più potuto riavere la patente – e quindi la propria autonomia – a causa del suo precario stato di salute, Germano De Luca, 85 anni, ha deciso comunque di prendere l’auto e lasciare il piccolo paese di Fregona: cinquantacinque chilometri, circa un’ora di viaggio su strade provinciali, per raggiungere la 90enne di San Donà di Piave di cui era innamorato. È stata quella la sua ultima, tragica scelta, prima di schiantarsi contro una corriera di linea Atvo con a bordo cinquanta studenti, a Piavon di Oderzo. E mentre per la Procura la dinamica dello schianto – in cui lui solo ha perso la vita – appariva chiarissima, sulle ragioni del gesto dell’anziano restava ancora un aspetto da chiarire. Ma ora non ci sono dubbi: il viaggio di Germano è stato un ultimo disperato atto d’amore non solo un gesto di cieco orgoglio di chi non vuole rinunciare alla propria autonomia.

Quella mattina, all’alba, De Luca ha preso qualche camicia e un paio di pantaloni dall’armadio della sua abitazione, nel pittoresco Borgo Luca, a Fregona. Li ha riposti in due borse di stoffa e li ha caricati nel bagagliaio della sua Hyundai Tucson bianca, ferma da qualche settimana. Di quel suv gli avevano sequestrato anche le chiavi, ma lui ne aveva conservata una copia. Non ha avvisato nessuno del viaggio che stava per intraprendere, con la patente sospesa. Del resto, a parte la sorella maggiore, non aveva nessuno a cui rendere conto. La donna con cui aveva condiviso alcuni anni della sua vita, più vecchia di lui di almeno cinque anni, si era trasferita a San Donà dalle nipoti per avere più servizi. Lui ne parlava spesso con gli amici al bar e anche con il sindaco, Giacomo De Luca. ilmessaggero.it