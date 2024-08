Incidente mortale, macchina si ribalta in mezzo alla strada

Ha ventiquattro anni ed è una giovane madre Mariagrazia Bedin, vittima dell’ennesimo incidente stradale verificatosi nella notte tra venerdì a sabato a Fondi (Latina). La vettura guidata dal compagno, Ali Hoxha, si è ribaltata a quanto pare per una condotta di guida poco attenta da parte del 22enne, risultato positivo alle successive analisi per rilevare la presenza di alcol e droghe nel sangue. Gravemente ferito anche il figlio di pochi mesi della coppia, ricoverato in osservazione al Bambino Gesù di Roma. Una storia che ricorda, per certi versi, il recente dramma verificatosi a Giugliano, in Campania, dove la guida sconsiderata di un 47enne senza patente e con l’auto priva di assicurazione aveva causato la morte di una bimba di otto anni. Nel caso di Fondi, invece, la polizia stradale che sta indagando sull’incidente punta al mix di droga e alcol come causa dell’incidente che vede il conducente, un 22enne albanese, arrestato con l’accusa di omicidio stradale. I fatti si sono verificati in zona Sant’Anastasia, dopo la mezzanotte, quando la Golf condotta dal giovane si è ribaltata a causa dell’eccessiva velocità. In macchina anche la compagna 24enne, il loro figlio di pochi mesi, insieme alla sorella del guidatore. La vettura si è girata più volte, causando il ferimento mortale della giovane madre di Sabaudia – deceduta sul colpo – e procurando diversi traumi al neonato. Non sono in pericolo di vita gli altri due occupanti: il guidatore e la sorella sono entrambi ricoverati al Dono Svizzero di Formia. L’uomo è in manette. corriere.it